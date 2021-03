SNOWFLAKE : UBS entame le suivi à Achat

UBS a débuté le suivi de Snowflake à Achat, avec un objectif de cours de 275 dollars. " Si le multiple de valorisation actuel de 42 fois des revenus de Snowflake pour les années 2022 et 2023 est de loin le plus élevé du secteur des logiciels, il en va de même pour le taux de croissance extraordinaire de plus de 100 % " fait remarque le bureau d'études.



Le consensus qui se dégage de ses vérifications auprès des clients du groupe est que la croissance des dépenses pour les technologies d'analyse de données fonctionnant sur AWS, Microsoft Azure et Google Cloud devrait être importante au cours des prochaines années et que la pénétration du marché reste faible.



" Plusieurs de ces clients commençaient tout juste à migrer leurs tâches d'analyse de données basées sur Teradata, Oracle ou Hadoop vers Snowflake et, bien que de nombreux clients utilisaient également AWS Redshift, la croissance prévue des dépenses avec Snowflake était beaucoup plus importante " ajoute le broker.