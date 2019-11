SNUipp Syndicat National des Instituteurs profe : La Suisse reçoit la nouvelle ministre des affaires étrangères, de la justice et de la culture de la Principauté de Liechtenstein pour sa première visite officielle à l'étranger

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), a reçu Mme Katrin Eggenberger, ministre des affaires étrangères, de la justice et de la culture de la Principauté de Liechtenstein, jeudi à Berne dans le cadre d'une visite officielle de travail. Les deux ministres ont abordé divers sujets, dont notamment le centenaire des relations bilatérales Suisse-Principauté de Liechtenstein, célébré cette année. Les relations avec l'Union européenne (UE) ainsi que divers thèmes liés à l'actualité internationale ont également été discutés.

La Suisse et la Principauté de Liechtenstein entretiennent des liens particulièrement étroits et intensifs. La visite de la nouvelle ministre des affaires étrangères de la Principauté du Liechtenstein en Suisse est la première visite officielle à l'étranger depuis son élection et témoigne des relations d'amitié entre les deux pays. Elle s'inscrit dans la stratégie de politique étrangère de la Suisse, qui a pour objectif, notamment, d'entretenir et de développer les relations avec les Etats voisins.

Liés par plus de cent accords qui constituent, entre autres, le fondement d'un espace économique et monétaire commun, les deux pays célèbrent cette année le centenaire de leur relation bilatérale. Au cours de leur entretien qui a eu lieu à la Maison de Watteville, M. Cassis et Mme Eggenberger ont évoqué la collaboration en matière consulaire et la défense des intérêts du Liechtenstein et de ses ressortissants à l'étranger, assumée par la Suisse depuis 1919.



Le chef du DFAE et la ministre de la Principauté de Liechtenstein ont également abordé la politique européenne de la Suisse et du Liechtenstein ainsi que les développements actuels en Europe, notamment en vue du retrait prévu du Royaume-Uni de l'UE. La Principauté du Liechtenstein fait partie de l'Espace économique et monétaire suisse et est membre de l'Espace économique européen (EEE) depuis près de 25 ans.

Sur le plan international, le ministre suisse des affaires étrangères et son homologue ont salué la bonne collaboration entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et de l'ONU, où les deux pays s'engagent pour un système multilatéral fort et efficace.

Relations bilatérales Suisse-Principauté de Liechtenstein



