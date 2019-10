SNUipp Syndicat National des Instituteurs profe : La retraite à points serait saignante

Le 8 octobre dernier une première réunion avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'éducation nationale s'est tenue en présence de Jean Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites et Jean Michel Blanquer au sujet des futures retraites des enseignantes et enseignants.

Les interlocuteurs font un constat partagé que le projet de réforme des retraites dans un système par points serait défavorable aux personnels enseignants et particulièrement aux PE. Mais les premières réponses notamment sur l'amélioration salariale pour tenter de compenser les effets de la réforme relèvent pour l'heure du pansement homéopathique et pour une large part de la provocation. Le ministre de l'éducation nationale a en effet repris les propos tenus à Rodez par le Président de la République pour évoquer une éventuelle revalorisation en contrepartie d'une augmentation du temps de travail ou des missions des enseignantes et des enseignants français

Des paroles provocantes

Une véritable provocation pour l'ensemble des organisations syndicales qui ont rappelé au ministre que le temps de travail des personnels enseignants, notamment des PE était un des plus élevés par rapport aux pays comparables alors que les salaires sont en bas du tableau des comparaisons. Idem pour la question des vacances d'été qui est largement jetée en pâture à l'opinion publique pour tenter de diviser sur la nécessaire revalorisation enseignante.

Lire aussi : le communiqué de la FSU

Un rendez-vous mensuel de rencontres est prévu et la prochaine réunion est d'ores et déjà fixée au 7 novembre prochain. Pour l'heure les organisations syndicales se réunissent pour construire ensemble les nécessaires mobilisations à venir dans le cadre professionnel le plus large afin de contrer ce projet de réforme des retraites globalement très défavorables aux salarié·es.