SNUipp Syndicat National des Instituteurs profe : Le commissaire Lenarčič en visite en Albanie à la suite du séisme destructeur

Suite aux entretiens de la présidente von der Leyen avec le Premier ministre albanais Edi Rama au sujet du soutien de l'UE aux personnes touchées par le récent tremblement de terre, le commissaire en charge de la gestion des crises, Janez Lenarčič, sera jeudi en Albanie. Dans le cadre de sa première mission en tant que coordinateur européen des interventions d'urgence, le commissaire Lenarčič rencontrera les experts de l'équipe européenne de protection civile, ainsi que des ingénieurs italiens et grecs, tous déployés dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'UE. Il rencontrera le Premier ministre Edi Rama pour discuter de l'aide d'urgence actuelle et potentielle de l'UE. « Mes pensées vont à toutes les victimes et à leurs familles. L'UE apporte une solidarité concrète au peuple albanais en ce moment difficile. Je tiens à remercier les nombreux premiers intervenants, venant d'Albanie et d'autres pays Européens, qui soutiennent le pays. L'UE s'est engagée à fournir un soutien supplémentaire au besoin », a déclaré la commissaire Lenarčič. Le mécanisme de protection civile de l'UE a déployé trois équipes de recherche et de sauvetage originaires de Grèce, d'Italie et de Roumanie et a livré des générateurs, des tentes, des sacs de couchage et des kits de premiers secours de Belgique, de Slovaquie, de Roumanie et d'Autriche. En outre, le service européen de cartographie par satellite Copernicus a produit des images satellites des zones touchées.