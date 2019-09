SOAT confirme sa certification Gold EcoVadis et améliore sa notation

SOAT voit son engagement récompensé en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise en améliorant sa notation chez EcoVadis .

L'agence de notation EcoVadis certifie l'engagement en matière de développement durable des entreprises, spécialisée dans l'évaluation des fournisseurs pour les chaînes d’approvisionnement mondiales. Sa méthodologie de notation s’appuie sur les standards internationaux du développement durable, tels que le Global Reporting Initiative (GRI), le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. Elle repose sur 21 indicateurs répartis sur les 4 domaines suivants : Environnement, Politique sociale et conditions de travail, Éthique des affaires et Chaîne d'approvisionnement responsable.

Michel AZRIA, Directeur Associé de SOAT précise « L’évaluation des nombreuses initiatives déployées par SOAT dans ces 4 domaines a permis au Groupe d’obtenir une note globale de 76/100, soit une progression de 6 points par rapport à 2017. Cette note nous place parmi les 5% des fournisseurs de notre secteur reconnus par EcoVadis comme étant les plus avancés et les plus engagés en faveur du développement durable »