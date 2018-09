SOAT, sponsor officiel du prochain Hackathon de l'ESGI

Le 17, 18 et 19 octobre prochain, l'ESGI, école supérieure de génie informatique, organise un Hackathon réunissant ses filières « Mobilité et Objets Connectés » et « Architecture des Logiciels ».

Les 81 étudiants, participant à cette course contre la montre, travailleront d'arrache-pied pour créer un projet à la hauteur des attentes du jury. Au-delà de leur compétence technique, chacun devra faire preuve de sang-froid, d'écoute et d'entraide pour pousser son équipe à donner le meilleur d'elle-même et espérer remporter la victoire.

Durant ces 3 jours, SOAT, cabinet IT et Agilité, accompagnera les étudiants pour leur permettre de relever ce défi. Plusieurs consultants de SOAT seront présents pour les coacher et les guider dans la réalisation de leur projet. Mais c'est aussi à travers de bons repas et des animations inédites que cette entreprise, à la culture très affirmée, viendra soutenir le moral des troupes.

Pour les récompenser des nombreux efforts fournis, SOAT remettra des lots aux équipes gagnantes.

Ce nouveau partenariat vient, une nouvelle fois, illustrer une collaboration solide et durable entre l'ESGI et SOAT, initiée déjà depuis plusieurs années.