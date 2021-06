SOCAN Society of Composers Authors and Publishe : Jennifer Brown nommée chef de la direction de la SOCAN

Toronto, 29 juin 2021 - Le conseil d'administration de la SOCAN vient de nommer Jennifer Brown au poste de chef de la direction de l'organisation, décision qui prend effet immédiatement. Nommée chef de la direction par intérim en avril 2020, Mme Brown est la première femme à diriger la plus grande organisation de droits d'auteur dans les domaines de la musique et des arts visuels en plus d'être la première chef de la direction à être issue de notre organisation.

« Le travail de Jennifer Brown à la SOCAN est exemplaire, ses capacités de leadership sont remarquables, et sa passion pour les intérêts de nos membres et de nos parties prenantes est sans égale », a affirmé le président du conseil d'administration de la SOCAN Marc Ouellette. « C'est un immense plaisir de la voir accepter un rôle qu'elle s'est mérité grâce à des décennies d'engagement indéfectible et de détermination inflexible à œuvrer pour le plus grand bien de nos membres, qui sont au nombre de plus de 175 000, et de nos presque 300 employés. »

Riche de deux décennies d'expérience stratégique dans les domaines de la gestion et de la défense des droits, des licences et du soutien des créateurs et des éditeurs de musique, Jennifer Brown est entrée au service de la SOCAN en 1995 comme représentante au sein du Service des membres. Elle s'est vu confier des postes de leadership de plus en plus importants, dont celui de vice-présidente du Service des membres de la SOCAN, avant d'y être nommée vice-présidente principale de l'exploitation et du droit de reproduction en 2018.

Admirée par ses collègues pour son intelligence, son humilité et son esprit pratique, Jennifer Brown a déjà à son actif de nombreuses réalisations à la SOCAN, dont elle a assuré la présence dans le domaine des droits de reproduction et dont elle a permis au Service des licences d'obtenir des résultats sans précédent, et ce, en plus de guider une restructuration rentable et stratégique et en introduisant des outils novateurs d'interface avec les clients, autant d'apports qui ont eu pour effet d'accroître les revenus de licences de la SOCAN et de lui permettre de répartir des redevances accrues aux auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique qui en sont membres.

Jennifer Brown a grandi dans une famille dont les redevances de création et d'exécutions musicales constituaient une source de revenus cruciale. Family Brown allait devenir un des groupes musicaux les plus populaires du Canada sur disque et sur scène, et le père de Jennifer, qui en était le principal auteur-compositeur, s'est vu remettre de nombreux prix dans ce domaine.

« Je sais ce que c'est que de compter sur des redevances équitables grâce à un travail acharné, et j'ai vu de près ce que représente la vie d'un auteur-compositeur de carrière », a témoigné Jennifer. « Je vais continuer à œuvrer pour faire de la SOCAN l'organisation que nos membres et nos licenciés méritent pleinement. »

La SOCAN a également annoncé récemment la nomination de Jean-Christian Céré au poste de chef des services aux membres à compter du 28 juin, et celle de Vanessa Thomas au poste de vice-présidente des relations avec les membres et l'industrie, fonction qu'elle a commencé à assumer le 14 juin.

