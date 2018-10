SOCFIN Société Financière d : Communiqué de presse - SOGB

Lock out de la SOGB suite aux mouvements de grève illégale et malgré un accord signé par les parties le 5 septembre dernier.

Le 5 septembre 2018, en la présence de l'inspection du travail, un nouvel accord a été signé entre les délégués des travailleurs et les représentants syndicaux.

Certains individus mettent en cause cet accord en menant un mouvement de grève illégale sans le soutien des représentants syndicaux de la plantation et entrainant l'arrêt des activités de la SOGB. Les travailleurs non adhérents au mouvement se sont vus systématiquement menacés physiquement par les grévistes.

Par conséquent, le 4 octobre, la Direction Générale a déclaré un « lock out » de la plantation d'ici à ce que la sécurité des employés et des installations soit assurée.

Située à Grand-Béréby, la SOGB emploie aujourd'hui plus de 8 000 personnes pour ses plantations d'hévéas et de palmiers à huile. Partenaire de 20 000 planteurs villageois, l'Entreprise approvisionne le marché local avec 35 000 tonnes d'huile de palme annuelles et exporte annuellement plus de 50 000 tonnes de caoutchouc.

Communiqué de presse