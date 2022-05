En difficulté, SoftBank réduit la voilure. Sur un an, l’investisseur japonais a réduit ses emprunts de 4,5 % auprès de sa banque principale, Mizuho Financial Group, de 23% auprès de JPMorgan Chase et de 39% auprès de Goldman Sachs. Le groupe, qui annonce réduire les rémunérations de ses cadres supérieurs, dit aussi diminuer ses investissements pour préserver ses liquidités.

