SOFTEAM Group recrute ses futurs talents

L’ESN SOFTEAM Group annonce une vaste campagne de recrutement pour renforcer ses équipes et répondre efficacement aux attentes de ses clients. Dans ce contexte, plus de 450 postes sont ouverts sur ses différentes marques (CONSULTING / FINANCE / DIGITAL/ AGENCY / DATA /AI) au sein de son siège sur Paris et de ses différentes agences régionales, mais aussi à l’international.

SOFTEAM Group est reconnu comme l’un des leaders dans les domaines de la finance, de la banque et de l’assurance. Le groupe investit en permanence dans les innovations technologiques et métiers afin d’apporter une forte valeur ajoutée à ses clients. Le groupe prévoit cette année de réaliser un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.

Au-delà de ces éléments, SOFTEAM Group propose un environnement de travail favorisant l’épanouissement personnel et le dépassement de soi. Dans ce contexte, l’ESN a notamment conforté pour la 2e année consécutive sa place dans le TOP 5 du classement Happy at Work 2019 dans la catégorie des entreprises de 1 000 à 4 999 salariés.

Rejoindre SOFTEAM Group, c’est une formidable opportunité d’intégrer un groupe bienveillant et en croissance et de travailler sur des projets passionnants en France comme à l’international. Enfin, SOFTEAM Group permet à ses collaborateurs d’acquérir en continu de nouvelles compétences en dispensant chaque année plusieurs centaines de formations métiers, méthodologiques technologiques à ses différentes équipes.

Quelques postes ouverts sur les prochains mois :

Experts de la Transformation bancaire (organisation, process, digitale)

Chefs de projets Assurance

Business Analyst Finance de marché

Développeurs Web & Mobile

Développeurs Drupal

Développeurs Java/.Net/C++ Finance

Développeurs Fullstack

Architecte

DevOps

Consultants Cloud (AWS et Azure)

UX / UI

Growth Hacker