SOITEC en tête du SBF 120 grâce à plusieurs contrats avec l'un de ses grands clients

Soitec (+3,95% à 80,30 euros) domine l’indice SBF 120 depuis ce matin, galvanisé par l’annonce de plusieurs contrats avec l’un de ses cinq premiers clients, Global Foundries. Ces contrats d’approvisionnement à long terme de plaques de Silicium-sur-Isolant (SOI) en 300 mm garantissent la fourniture en grandes quantités de produits basés sur les technologies différenciées de Global Foundries.Les deux sociétés technologiques citent les plateformes de radiofréquence (RF-SOI), de silicium-sur-isolant totalement déplété (FD-SOI) ou de photonique sur silicium. Les substrats du groupe français permettent de fabriquer des circuits intégrés qui répondent aux exigences du secteur Électronique, que ce soit en termes de performances et de fiabilité élevées, de faible consommation d'énergie ou de coût.Ces accords, dès à présent en vigueur, consolident les relations étroites qui existent déjà entre les deux sociétés pour assurer une production d'excellence et à grande échelle pour les années à venir." GF est à la pointe de l'industrie pour proposer des solutions SOI différenciées, engendrant une demande accrue pour les substrats innovants de Soitec, " a déclaré Paul Boudre, Directeur général de Soitec. " Ces contrats reflètent la force de notre partenariat de longue date au moment où nous développons la capacité nécessaire pour répondre à la demande croissante en SOI. "Cette bonne nouvelle intervient quelques jours avant la publication des résultats annuels et la réunion investisseurs du groupe.