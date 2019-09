SOITEC : un groupe de managers cède environ 3,3 % du capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Soitec annonce la cession de 1,077,504 actions, représentant environ 3,3 % du capital de la société, par un groupe de managers, dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés, conformément à l'objectif d'une cession coordonnée qui a été annoncé le 29 juillet dernier. Les actions ordinaires qui seront cédées sont issues de la conversion des actions de préférence émises dans le cadre du plan d'incentive 2016-2019 du spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs.Le prix du placement sera déterminé à l'issue de la construction du livre d'ordres (qui commence immédiatement) et fera l'objet d'une annonce séparée avec le résultat du placement."La cession des titres réalisée ce jour va permettre aux membres de l'équipe dirigeante de la Société de renforcer leur souscription d'actions à venir dans le cadre du nouveau plan de co-investissement" a déclaré Paul Boudre, Directeur général de Soitec.Ce plan de co-investissement d'une durée de trois ans et auquel les membres de l'équipe dirigeante participeront pourrait représenter jusqu'à 3,75 % du capital de la société. Paul Boudre, reconduit par le conseil d'administration pour un nouveau mandat, s'engage notamment à investir dans ce plan à hauteur du montant maximum auquel il est autorisé.Par ailleurs, Paul Boudre s'est engagé à conserver les actions du plan d'incentive 2016-2019 qu'il détiendra dans Soitec à l'issue du placement, pour une période expirant 365 jours après la date de règlement-livraison du Placement.