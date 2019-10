SOLUTIONS 30 Italie prend une participation majoritaire au capital de CFC Italia et renforce sa présence dans le secteur IT en Italie

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce l’acquisition de 70% du capital de CFC Italia. Implantée près de Milan, CFC propose une gamme complète de solutions dédiées à la gestion du parc informatique des entreprises, de la reprise d’anciens matériels jusqu’à la configuration de nouveaux équipements. La société réalise un chiffre d’affaires de 6 M€ et sera consolidée dans les comptes de Solutions 30 à compter du 1er octobre 2019. Grâce à cette acquisition, Solutions 30 étend son offre de services dans le secteur informatique et répond à une demande croissance de la part de ses clients.

Créée en 1994, CFC Italia emploie 25 personnes et propose une large gamme de services IT, incluant l’infogérance de parcs informatiques, la configuration de matériels informatiques, la désinstallation et la reprise d’équipements obsolètes qui sont ensuite valorisés puis revendus grâce à un réseau de partenaires spécialisés. Ce service permet d’offrir aux clients qui renouvèlent leur parc informatique une solution en cohérence avec leurs engagements ESG mais aussi économiquement performante.

Ces dernières années, Solutions 30 a observé de la part de ses clients italiens une demande de plus en plus forte pour les services proposés par CFC Italia, en particulier la reprise de matériel obsolète. Cette acquisition permet donc à Solutions 30 de consolider sa position sur le marché IT et de renforcer la fidélité de ses clients en leur offrant une gamme encore plus large de services, en phase avec leurs attentes.

Ruggero Fortis, Directeur Général de Solutions 30 Italie a déclaré : « Avec cette acquisition, Solutions 30 renforce son positionnement sur le marché de l’infogérance informatique en Italie. De plus en plus de clients nous demandent des services de reprise et de valorisation de leur matériel informatique car cela fait partie intégrante de leur politique de gestion et de leurs bonnes pratiques environnementales. CFC nous permettra de répondre à cette demande et d’accroître notre proposition de valeur sur un marché en croissance, tout en enrichissant notre offre d’une brique très complémentaire. Nous connaissons bien les équipes de CFC pour travailler avec elles depuis plusieurs années et nous sommes très heureux de les accueillir au sein de notre Groupe. »

« Notre force réside dans la confiance que nos clients placent dans notre entreprise et dans son équipe depuis plus de 20 ans. Grâce à notre réseau de partenaires, nous sommes considérés comme des prestataires particulièrement fiables par nos clients. En rejoignant le groupe Solutions 30, nous nous dotons des moyens nécessaires à l’accélération de notre croissance, » conclut Franco Leggio, fondateur, Directeur Général de CFC Italie et désormais actionnaire de la société avec 30% du capital.

A propos de SOLUTIONS 30 SE

Le Groupe SOLUTIONS 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d’interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d’un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, SOLUTIONS 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Espagne. Le capital de SOLUTIONS 30 S.E. est composé de 104 057 392 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

SOLUTIONS 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3) Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contacts

SOLUTIONS 30 Listing Sponsor Nezha Calligaro Hervé Guyot +352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com

+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

Relations Investisseurs – France Relations Presse Nathalie Boumendil Samuel Beaupain +33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com

+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Relations Investisseurs -Europe & USA John Klein +44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com



Pièce jointe