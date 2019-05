SOLUTIONS 30 : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 13,30 euros sur Solutions 30, qui a perdu 25% hier en raison d’une position vendeuse prise par Muddy Waters. Selon le bureau d’études, la douche froide d’hier est peut être une opportunité. Il rappelle que le recours à l’affacturage pour financer la croissance a toujours bien été mis en avant tandis que le passage aux normes comptables IFRS devrait clore définitivement le chapitre sur la lisibilité de la performance en normes luxembourgeoises.Le groupe a déjà évoqué les principaux changements liés à ce passage et notamment une dette faciale un peu plus lourde (environ 40 millions d'euros) en raison des véhicules des techniciens.