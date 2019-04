SOLUTIONS 30 : Mise en place d'un nouveau contrat de liquidité

Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets

Les sociétés Solutions30 et Louis Capital Markets ont mis fin au contrat de liquidité conclu le 16 mars 2016. Cette résiliation a pris effet le 29 mars après bourse.

A cette date du 29 mars 2019 au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

16 054 titres

126 125,62 Euros en espèces

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 854 titres

159 929,55 Euros en espèces

Conclusion d’un nouveau contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas

La société Solutions30 a conclu le 25 mars 2019 un nouveau contrat de liquidité avec Exane BNP Paribas conforme à la charte Amafi qui prendra effet le 1er avril 2019 au matin. Le Contrat est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter du 1er avril 2019 et se renouvelle ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois.

Ce contrat de liquidité a été conclu conformément à la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 02 juillet 2018, applicable depuis le 1er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat :

Dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée.

lorsque les conditions visées à l’article 5 de la Décision AMF sont atteintes,

en cas de détention d’un nombre de Titres égal au maximum décidé par l’Assemblée générale de l’Emetteur, compte-tenu notamment des titres déjà détenus par l’Emetteur conformément à l’article L. 225-210 du Code de commerce,

en cas cotation du Titre en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée générale de l’Emetteur,

en cas d’arrivée à l’échéance ou de suspension de l’autorisation de rachat d’actions par l’Assemblée générale de l’Emetteur.

Résiliation du contrat :

Par l’Emetteur, à tout moment, sans préavis, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité.

Par l’Animateur, avec un préavis de un mois.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

16 054 titres transférés de l’ancien contrat de liquidité

126 125,62 Euros en espèces de l’ancien contrat de liquidité

Un apport en espèces de 500 000,00 Euros (cinq cent mille euros)

