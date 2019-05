SOLUTIONS 30 bien orienté au lendemain d'un AG où le groupe a affiché sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une semaine après le plongeon de l’action Solutions 30 à l’annonce d’une prise de position vendeuse du fonds activiste Muddy Waters, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies tenait son Assemblée générale. Afin d’envoyer un message de confiance dans la solidité du groupe, les membres de l’équipe de Direction ont indiqué se réserver le droit d’acquérir à titre individuel des actions afin de renforcer leur participation au capital.Solutions 30 a par ailleurs confirmé avoir engagé les travaux nécessaires pour produire des comptes annuels 2019 aux normes IFRS. Les études préliminaires ont été conduites et un plan d'action a été approuvé. Ce chantier sera mené de front avec la préparation du prospectus nécessaire au passage sur Euronext.Selon Oddo BHF, le plan de transition clair de la direction vers un reporting plus complet et plus transparent ne peut que profiter au cours de l'action, tandis que les indicateurs fondamentaux (croissance et marges) restent bien orientés.L'analyste continue cependant de penser que le titre pourrait demeurer volatile au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, jusqu'à ce que Muddy Waters finisse par dévoiler ses arguments.Dans une note intitulée " Le groupe tient le cap ", LCM a confirmé sa recommandation d'Achat, jugeant que la chute du titre constitue une opportunité.En Bourse, l'action Solutions 30 rebondit de 5,19% à 9,12 euros après avoir enchainé séance de hausse, puis de baisse depuis l'irruption de Muddy Waters dans le dossier.