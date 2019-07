SOLUTIONS 30 chute en dépit d'un deuxième trimestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Début de séance volatile pour Solutions 30. Après avoir ouvert en hausse, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies chute désormais de 7,63% à 9,20 euros. Le groupe a pourtant réalisé un deuxième trimestre dynamique et dévoilé une importante génération de cash sur la première partie de l’année.Entre avril et juin, il a enregistré un chiffre d'affaires en progression de 72,1% atteignant 157,4 millions d'euros. La croissance organique s'établit à 32,3 %. Il est inférieur à celui du premier trimestre, phénomène rare dans l'histoire du groupe, note LCM.Le groupe, qui est dans le viseur du fonds activiste Muddy Waters, détenteur d'une position vendeuse, a complété cette publication en communiquant sur son bilan. A l'issue de ce premier semestre, il affiche une trésorerie nette de 17,5 millions d'euros à fin juin 2019, contre une dette nette de 12,4 millions d'euros à fin décembre 2018. Solutions 30 a cédé au factor 46 millions d'euros de créances cédées contre 51 millions d'euros à fin 2018. Jefferies évalue à 25 millions d'euros le free cash flow ajusté généré au premier semestre.Enfin, Solutions 30 a confirmé ses ambitions de croissance soutenue et rentable, avec l'objectif d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme. Le groupe par ailleurs identifié deux relais de croissance : le déploiement des bornes de chargement pour véhicules électriques et la 5G.