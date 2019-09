SOLUTIONS 30 : deux nouveaux membres pour le comité exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

João Martinho et Franck d’Aloia, tous deux membres du comité exécutif de Solutions 30 et respectivement Directeur général adjoint, VP Energie Europe, et Directeur général adjoint, Chargé des Intégrations, sont nommés au Directoire de SOLUTIONS 30. Ils rejoignent Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, Karim Rachedi, Directeur Général et Amaury Boilot, Directeur Financier. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies continue de structurer son management afin d’accompagner son développement rapide et renforcer sa capacité d’exécution à l’échelle européenne.En parallèle, Luc Brusselaers est nommé Chief Revenue Officer du Groupe. A ce poste, il sera chargé de coordonner l'organisation commerciale de Solutions 30 et de diffuser les meilleures pratiques pour accompagner la stratégie de développement européenne du Groupe et pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. Il sera notamment amené à assister les équipes nationales dans le cadre des ventes auprès des grands comptes, de standardiser les processus commerciaux à l'échelle du Groupe et de développer les plans d'actions commerciaux actuels et futurs.