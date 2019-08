SOLUTIONS 30 dévoile une acquisition aux Pays-Bas

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 continue de tisser sa toile en Europe. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a annoncé l’acquisition de 51% de la société néerlandaise I-Holding bv, maison mère de I-Projects Group. Créée en 2013, elle propose, comme le groupe français, une large gamme de services, dont l’installation de la fibre ou des compteurs intelligents. S’appuyant sur un réseau de 130 techniciens, cette société réalise un chiffre d’affaires de près de 11 millions d’euros.Par ailleurs, sa position sur des activités diversifiées lui permet de disposer des accès aux marchés de demain : déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques et installation des objets connectés qui seront au cœur des " smart cities ".L'acquisition d'I-Projects Group permet donc à Solutions 30 de consolider sa base de développement aux Pays-Bas et d'offrir à sa nouvelle filiale les ressources nécessaires pour concrétiser son potentiel de développement.La société sera intégrée dans les comptes du groupe avec effet rétroactif au 1er juillet 2019.Réaffirmant sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 14 euros, LCM explique que le groupe se renforce sur cette région à fort potentiel, tant sur la fibre que sur le déploiement des bornes de recharge électrique.En Bourse, l'action Solutions 30 n'échappe pas à la baisse : - 0,62% à 8,07 euros.