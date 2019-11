SOLUTIONS 30 en hausse après un troisième trimestre dynamique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 gagne 1,31% à 10,07 euros, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies ayant dévoilé un chiffre d'affaires de 167,9 millions d'euros, en croissance de 46,8% (22,2% à périmètre constant) au troisième trimestre. Il souligne l'existence d'un effet de base moins favorable qu'au premier semestre, le contrat d'outsourcing conclu avec Telenet contribuant au chiffre d'affaires du groupe depuis le 1er juillet 2018.Fort d'une dynamique toujours favorable, le groupe confirme ses ambitions de croissance soutenue et rentable, avec l'objectif d'atteindre un milliard d'euros de chiffre d'affaires à moyen terme.Solutions 30 poursuit son développement équilibré entre croissance interne et externe, et se prépare à capter les opportunités de croissance qui se présentent sur ses marchés, en particulier dans le domaine de la 5G, des bornes de recharge pour véhicules électriques mais aussi de la fibre dont le développement s'accélère sur plusieurs territoires européens.En parallèle, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies continue de préparer son transfert sur le marché règlementé d'Euronext et son plan d'action lui permettra de présenter ses résultats annuels 2019 aux normes IFRS le 28 avril 2020.