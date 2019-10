SOLUTIONS 30 évalue également les options après les attaques sur son titre en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Faisant suite aux articles de presse parus la semaine derrière sur la section Alphaville du Financial Times, et la volatilité du titre qui en a résulté, Solutions 30 a souhaité apporter plusieurs précisions. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies rappelle que son titre fait l’objet d’attaques répétées de la part de quelques fonds depuis le mois de mai dernier. Les articles publiés sur la section Alphaville du Financial Times et leur impact sur le cours de l’action doivent être appréciés au regard de ce contexte." Depuis que les titres Solutions 30 sont admis à la cote, les comptes de la société ont toujours été audités par des auditeurs indépendants. Ces auditeurs n'ont jamais émis de réserve ", a souligné la société.Les rapports financiers de la société, incluant les rapports d'audit, sont disponibles sur le site de Solutions 30 en français, langue officielle du Groupe, conformément aux règlementations applicables. Les traductions de ces rapports financiers sont faites, comme c'est de coutume, à titre informatif et par commodité pour les lecteurs anglo-saxons.Solutions 30 a confirmé que ses comptes annuels 2019 seront établis selon les normes IFRS et qu'elle souhaite procéder au transfert de sa cotation vers le marché règlementé d'Euronext.Solutions 30 indique qu'il continuera de se concentrer sur sa capacité à exécuter sa stratégie et à délivrer un niveau de croissance soutenu. La société évalue également les options qui s'offrent à elles pour réagir aux attaques répétées sur son titre en bourse.