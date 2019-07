SOLUTIONS 30 installe ses premières antennes 5G dans le cadre d'un projet pilote en Espagne

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, annonce avoir installé ses premières antennes 5G en Espagne, dans le cadre d’un projet pilote conduit par Ericsson pour l’un des principaux opérateurs de télécommunications du pays. Ces installations marquent le début d’activité du Groupe dans le domaine de la 5G qui constitue un levier de croissance important dans les prochaines années.

Le 17 juillet dernier, SOLUTIONS 30 a annoncé l’acquisition de la société espagnole Provisona, spécialisée dans le management de programmes de déploiement dans le domaine des réseaux mobiles et donc positionnée pour capter la croissance attendue de l’arrivée de la 5G. Quelques semaines plus tard, la nouvelle filiale du Groupe confirme sa capacité à accompagner ce déploiement en installant deux premières antennes dans le cadre d’un projet pilote.

Ces premiers succès confirment la pertinence de la stratégie menée par SOLUTIONS 30 qui prend pied sur un marché à très fort potentiel aux côtés de l’un des premiers équipementiers télécoms mondiaux. Des discussions sont en cours afin d’étendre cette collaboration dans d’autres pays européens.

A propos de Solutions 30 SE

