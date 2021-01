SOLUTIONS 30, plus forte baisse du marché SRD à la clôture du mercredi 27 janvier 2021

SOLUTIONS 30 (- 8,04% à 9,84 euros)

Il s'agit de tout sauf d'un hasard si le fonds activiste Muddy Waters est reparti à l'attaque au lendemain de l'annonce par le groupe d'une forte croissance organique au quatrième trimestre. Dans une nouvelle lettre rendue publique, le fonds évoque des soupçons de blanchiment d'argent impliquant un associé du spécialiste des services multi-techniques de proximité, Federico Salmoiraghi, présenté comme l'un de ses principaux partenaires commerciaux en Italie et en Europe de l'Est. Solutions 30 a rapidement réagi à la nouvelle lettre de Muddy Waters, réfutant " catégoriquement les allégations visant la société, contenues dans ces lettres et, devant leur gravité, a décidé de porter plainte pour diffamation ".