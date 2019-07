SOLUTIONS 30 remporte deux contrats en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30 annonce avoir signé deux contrats importants, l’un avec Unitymedia et l’autre avec le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne. Unitymedia, lopérateur allemand, filiale de Liberty Global et 3ème opérateur du marché, a choisi d’augmenter de 30% le volume d’activité confié au Groupe, le portant à un peu plus de 32 millions d'euros par an.Dans le domaine de l'énergie, le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies, a été retenu par le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, pour une phase pilote de déploiement de compteurs électriques.Si ce contrat, portant sur l'installation de 44 000 compteurs, est relativement modeste par sa taille, il est jugé stratégique pour le groupe qui entend démontrer sa capacité à accompagner plus largement cet acteur majeur. Solutions 30 interviendra dans trois länder : le Schleswig-Holstein, le Brandebourg et la Bavière.Pour Volker Meyer, PDG de Solutions 30 Allemagne : " C'est une première étape encourageante après plusieurs mois de négociations et alors que les déploiements massifs de compteurs intelligents pourraient débuter à compter de 2020. Ce premier succès est d'autant plus stratégique que nous sommes actuellement en appels d'offres pour les déploiements à venir, appels d'offres dont les résultats sont attendus l'année prochaine. "