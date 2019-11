Communiqué de presse

6 novembre 2019

SOLUTIONS 30 remporte un premier appel d’offre pour le déploiement de compteurs intelligents en Allemagne

SOLUTIONS 30, leader des Solutions pour les Nouvelles Technologies, vient de remporter auprès du principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, un contrat pour l'installation de nouveaux compteurs électriques intelligents.

Ce premier appel d’offres portait sur 2,3 millions de compteurs. Solutions 30 a remporté environ 20% de ce marché dont le déploiement commencera en janvier 2020 dans le Brandebourg et la Bavière.

Ce succès intervient alors que le Groupe avait annoncé en juillet dernier avoir été retenu en tant que partenaire d’une phase pilote portant sur l’installation de 44000 compteurs dans trois länder, le Schleswig-Holstein, le Brandebourg et la Bavière.

Volker Meyer, PDG de Solutions 30 Allemagne, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce succès qui conforte notre stratégie et notre capacité à nous affirmer en tant qu’acteur incontournable pour le déploiement de nouvelles technologies numériques en Allemagne, comme c’est déjà le cas en France. Nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées, et prêtes à démontrer leur capacité à offrir des prestations de grande qualité. D’autres appels d’offres sont en cours et nous comptons sur l’efficacité de notre organisation pour renforcer encore nos parts de marché. »

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des Solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l'informatique et Internet, aujourd'hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Fort de plus de 20 millions d'interventions réalisées depuis sa création et organisé autour d'un réseau de plus de 8.000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne.



