SOLUTIONS 30 soutenu par deux importants contrats en Allemagne

Solutions 30, dont le titre s’était effondré fin mai après la révélation de la prise d’une position vendeuse par Muddy Waters, a annoncé deux contrats importants en Allemagne. Il voit ainsi son titre progresser de 3,58% à 9,27 euros à quelques jours de la publication des revenus du premier trimestre.Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies va ainsi augmenter de 30% le volume d'activité réalisé avec Unitymedia, filiale de Liberty Global et troisième câblo-opérateur allemand. Il sera porté à un peu plus de 32 millions d'euros par an.Dans le domaine de l'énergie, Solutions 30 a été retenu par le principal fournisseur d'électricité et de gaz en Allemagne, pour une phase pilote de déploiement de compteurs électriques. Le nom de la société n'a pas été dévoilé. Solutions 30 interviendra dans trois länder : le Schleswig-Holstein, le Brandebourg et la Bavière.Si ce contrat, portant sur l'installation de 44 000 compteurs, est relativement modeste par sa taille, il est jugé stratégique pour le groupe qui entend démontrer sa capacité à accompagner plus largement cet acteur majeur.Volker Meyer, PDG de Solutions 30 Allemagne, a rappelé que les déploiements massifs de compteurs intelligents pourraient débuter à compter de 2020.Pour LCM, ces deux contrats illustrent à nouveau la capacité du groupe à déployer en Europe le modèle qui a fait son succès en France. Dans un marché encore en phase de démarrage il juge qu'ils sont de très bons augures pour la suite.