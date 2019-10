SOLUTIONS 30 veut rassurer sur ses états financiers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Solutions 30, dont l’action a décroché en fin de matinée et perd désormais 8,89% à 9,02 euros, a confirmé que tous ses états financiers ont été audités par ses commissaires aux comptes, qui n'ont jamais émis de réserve. Le spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a réagi à de récents articles de presse parus dans la section Alphaville du Financial Times.Il ajoute que ses états financiers sont préparés en français, y compris les rapports d'audit.Solutions 30 précise que les traductions de ces rapports financiers ne sont faites, comme c'est de coutume, qu'à titre informatif et par commodité pour les lecteurs anglo-saxons.