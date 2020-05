SONASID Société Nationale de Sid&e : INDICATEURS DU 1er TRIMESTRE 2020

COMMUNICATION FINANCIÈRE

INDICATEURS DU PREMIER TRIMESTRE 2020

Sonasid a évolué au cours du premier trimestre 2020 dans des conditions de marché particulières, marquées à partir du mois de mars par les effets de la pandémie de Covid-19.

Dans ce contexte inédit, la sécurité des collaborateurs, des clients et des partenaires reste la priorité absolue de Sonasid. Des protocoles sanitaires stricts ont ainsi été rapidement déployés et ont permis d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché dans les meilleures conditions de santé et de sécurité. Sonasid a également accompagné les efforts nationaux de lutte contre le coronavirus à travers des dons d'équipements de protection aux personnels soignants, des initiatives solidaires au profit des personnes vulnérables et une contribution des salariés au fond spécial pour la gestion de la pandémie de Covid-19.

CHIFFRE D'AFFAIRES

L'arrêt soudain des activités de construction à partir du mois de mars est intervenu dans un marché déjà impacté par le niveau élevé des importations des mois précédents, ainsi que par la persistance d'une dynamique de prix défavorable sur le marché international. Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 se situe ainsi à 628 MDH contre 922 MDH à la même période de l'exercice 2019, avec une baisse de 25% des volumes de vente. La performance industrielle enregistrée au cours des premiers mois de l'année 2020 confirme toutefois la bonne exécution des actions d'optimisation des coûts opératoires initiées au cours du second semestre 2019, malgré les difficultés liées à la conjoncture actuelle.