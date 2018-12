SOS Méditerranée et MSF renoncent à affréter l'Aquarius

PARIS, 6 décembre (Reuters) - SOS Méditerranée et Médecins sans frontières annoncent jeudi avoir renoncé à affréter l'Aquarius, bateau avec lequel elles portaient secours aux immigrants qui tentent la traversée vers l'Europe.

"Après avoir secouru près de 30.000 personnes en 34 mois, SOS Méditerranée, en partenariat avec Médecins Sans Frontières (MSF), a été contrainte de prendre la décision de mettre fin à l'affrètement du navire l'Aquarius", annoncent-elles dans un communiqué.

"Face aux attaques incessantes dont le navire et ses équipes ont fait l'objet, cette décision devrait favoriser la reprise rapide et durable de la mission de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale", ajoutent-elles.

L'Aquarius, qui était le dernier navire humanitaire actif en Méditerranée, est bloqué à Marseille depuis la perte de son pavillon panaméen, le 23 septembre, pour non-respect des "procédures juridiques internationales en matière de secours" aux réfugiés.

Il a plus récemment été mis sous séquestre à la demande de la justice italienne qui accuse l'équipage de tri non conforme des déchets du navire. SOS Méditerranée y voit une nouvelle "attaque politique" destinée à éviter la reprise de ses sauvetages.

"Les attaques répétées et ciblées contre les organisations humanitaires, qui viennent s'ajouter à la négligence criminelle des Etats membres de l'UE qui ne respectent en aucun cas leurs obligations maritimes et internationales, entraînent des risques croissants pour les personnes en détresse en mer", s'indigne Sophie Beau, directrice de SOS Méditerranée France, dans le communiqué de l'organisation.

"Aujourd'hui, quasiment aucune opération de recherche et de sauvetage ne subsiste en mer et ce vide est pour nous le plus mortifère des échecs de l'Europe", ajoute-t-elle.

(Jean-Philippe Lefief)