SOTRAPIL Société de Transport des : CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE LE 17 JUIN 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines « SOTRAPIL» qui se tiendra le mercredi 17 juin 2020 à dix heures du matin à l'hôtel « Sheraton Tunis », à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1) Examen du rapport annuel du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'année 2019 et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, 2) Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, 3) Approbation du rapport annuel et des états financiers de l'exercice 2019, 4) Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2019, 5) Affectation des résultats de l'exercice 2019, 6) Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2019, 7) Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2019, 8) Approbation de la nomination de deux (02) nouveaux administrateurs, 9) Approbation du renouvellement du mandat d'un (01) administrateur, 10) Information des fonctions occupées par le Président Directeur Général et les autres membres du Conseil d'Administration au niveau d'autres sociétés, 11) Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars), 12) Pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités de dépôt, de publicité et toutes autres formalités légales.