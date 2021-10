SPARTOO PUBLIE SES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2021

Regulatory News:

Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2021, clos le 30 juin 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 29 septembre 2021.

(en milliers d'euros) 06 2021 06 2020 Variation GMV TTC (*) 105 982 89 261 19% GMV BtoC TTC (*) 94 770 81 979 16% Chiffre d'affaires (*) 74 404 62 326 19% Marge commerciale (*) 31 522 26 490 19% en % 42,4% 42,5% EBITDA ajusté (*) 2 726 2 454 11% en % 3,7% 3,9%

(*) chiffres retraités de TooAndré pour être comparables d’une année sur l’autre

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : « Nous nous félicitons de la performance commerciale enregistrée lors du semestre, celle-ci ressortant supérieure aux attentes. Spartoo bénéficie pleinement de la poursuite de l’extension de son offre d’articles de mode et du déploiement rapide son offre en décoration d’intérieur. Nos marques en propres qui permettent de générer des synergies entre les différentes activités du groupe, ont également affiché une solide performance. Enfin, notre offre de services dédiés aux professionnels, basée sur notre expertise de l’e-commerce, connaît une croissance importante, portée par le besoin de digitalisation des marques et des magasins indépendants. La croissance de l’EBITDA, qui intègre notamment une augmentation des investissements publicitaires conformément à la stratégie visant à mieux faire connaître la marque Spartoo, ressort conforme à nos attentes. Compte tenu de ces tendances positives et de l’accélération des investissements de croissance, Spartoo est confiant dans le bon déploiement du plan stratégique récemment annoncé lors l’IPO ».

Solide dynamique de l’activité, soutenue par l’extension de l’offre d’articles de mode ainsi que par le succès de l’offre de services pour compte de tiers

Au premier semestre 2021, la GMV s’est élevée à 106,0 M€, en croissance de 19% par rapport à la même période l’an dernier. La GMV B2C qui atteint 94,8 M€ enregistre quant à elle une hausse de 16% comparée au premier semestre 2020. L’offre de services pour compte de tiers ressort en forte progression de 46% sur la période.

Activité BtoC, online & offline

Au cours de la période, l’offre de chaussures, vêtements, sacs et accessoires proposée par Spartoo s’est enrichie de nombreuses marques, directement disponibles au travers des stocks du Groupe (Polo Ralph Lauren, Minelli, Nero Giardini, etc.), conformément au modèle d’achat/revente, ou disponibles via les partenaires de la marketplace. A fin juin 2021, Spartoo comptait plus de 1 million de références uniques en Europe. Par ailleurs, la société a enrichi son offre de 50 000 produits de décoration, depuis les articles de décoration textile au linge de maison, en passant par les luminaires ou articles de décoration murale.

Au cours du premier semestre 2021, Spartoo a réaffirmé ses engagements RSE suite au lancement du site NewLife qui soutient l’économie circulaire en permettant aux clients de vendre et d’acheter des articles de seconde main. Trois mois après son lancement, plus de 50 000 références de seconde main ont déjà été créées.

Le chiffre d’affaires des magasins Spartoo progresse de plus de 40% par rapport à 2020. Depuis leur réouverture, l’activité des magasins est en très forte progression et dépasse les niveaux de 2019.

Concernant les marques propres, la période a confirmé la dynamique positive observée depuis 18 mois sur la marque pour enfant GBB, les commandes d’implantation et de réassort passées par les détaillants de chaussures pour enfants étant en constante progression. En parallèle, les marques reprises au second semestre 2020 connaissent un développement rapide. La marque de chaussons écoconçus Easy Peasy remporte ainsi un vif succès, notamment à l’international, tandis que les marques historiques JB Martin, Pellet ou Little Mary sont à nouveau commercialisées auprès des détaillants, moins de 6 mois après leur reprise par Spartoo.

Activités pour compte de tiers

Au premier semestre 2021, l’activité de commissionnaire de transport progresse fortement par rapport à 2020, soutenue par l’acquisition de 20 nouveaux e-commerçants, principalement basés en région parisienne, et par la croissance des volumes des clients historiques.

L’activité TooBone (offre intégrée de logistique et transport pour les tiers) a été lancée au cours du premier semestre 2021 avec pour objectif d’opérer le « fulfilment » de partenaires de Spartoo, notamment des marques, en B2C et B2B, en France et à l’international. Six mois après le démarrage de l’activité, une dizaine de marques partenaires ont rejoint le programme.

Au global, l’offre de services pour compte de tiers ressort en forte progression de 46% sur la période.

Croissance de l’EBITDA ajusté de 11% et augmentation des investissements en publicité

La marge commerciale s’établit à 31,5 M€ sur la période, soit un taux stable, en pourcentage du chiffre d’affaires, de 42%.

Après prise en compte de l’augmentation des dépenses en publicité de 32%, l’EBITDA ajusté du Groupe ressort à 2,7 M€, affichant une croissance de 11%.

Au 30 juin 2021, Spartoo disposait d’une trésorerie de 14,5 M€, position n’incluant pas la levée de fonds de plus de 20 millions d’euros réalisée en juillet dernier dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société.

Le rapport financier semestriel est disponible dans la section Documentation du site Investisseurs de Spartoo, www.spartoo-finance.com.

Prochaine publication financière

Volume d’affaires annuel 2021, le 7 février 2021 après clôture des marchés

A propos de Spartoo

Avec 10 000 marques et plus de 1 million de références, Spartoo propose l’un des plus larges choix d’articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2020, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 134 M€, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 M€ dont 39% a été réalisé à l’international. Disposant par ailleurs d’une plateforme logistique et d’un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche customer centric, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s’appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l’e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n’a pas pour but d’être détaillé. Ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l’information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l’Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 3 du Document d'Enregistrement de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

1 Gross Merchandise Value (GMV) = Volume d’affaires : ventes totales de produits, incluant la TVA, et de services net de retours

