SPDR met en lumière la superformance des small caps

Les small caps ont mené la reprise du marché actions depuis le début de l'année, dans toutes les grandes régions du monde, et plus particulièrement aux États-Unis et en Europe, observe SPRD. Selon la société de gestion spécialisée dans les ETF, avec la réouverture des entreprises en 2021, les small caps devraient tirer parti de leur sensibilité “naturelle” à l'économie réelle et d'une plus grande attention au niveau national.



Dans ce cadre, le gérant assure que les ETF SPDR offrent aux investisseurs une gamme complète d'expositions aux small caps sur les marchés américains et européens, y compris sur les stratégies "Value-Weighted Small Caps".



SPDR souligne que les marchés boursiers mondiaux ont connu un bon début d'année 2021, tous les grands indices régionaux affichant des performances positives à l'approche de la fin du premier trimestre. Alors que nombre de médias se concentrent uniquement sur le marché américain et les méga-capitalisations FAANG, le segment le plus performant en termes de capitalisations boursières est en fait celui des Small Caps et des indices positionnés sur ce segment.