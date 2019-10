SPDR recommande les stratégies à faible volatilité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Malgré un environnement commercial complexe, les cours des actions restent proches de leurs plus hauts niveaux depuis une décennie, tant aux États-Unis qu'en Europe, observe l’équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. Par ailleurs, la volatilité est restée relativement faible, en dépit de pics intermédiaires, ce qui a suscité une inquiétude croissante chez les investisseurs quant à la sensibilité du prix des actions aux événements géopolitiques.Selon la filiale de State Street, une plus grande incertitude et la sensibilité aux prix des actions pourraient justifier une approche plus volatile pour les investisseurs cherchant à rester investis sur les actions américaines et européennes mais cherchant une protection partielle contre les mouvements baissiers.Dans ce cadre explique le spécialiste des ETF, une approche à faible volatilité permet aux investisseurs de naviguer dans des eaux plus calmes. À long terme, l'approche d'investissement à faible volatilité s'est traduite par une performance relative supérieure à celle de l'indice de référence.D'ailleurs assure-t-il, les investisseurs ont seulement besoin de se référer aux évolutions des marchés sur la période récente pour déterminer la valeur que ce positionnement défensif peut offrir dans leurs portefeuilles.