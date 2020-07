SPDR souligne le potentiel des actions asiatiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'indice actions MSCI EM Asia a progressé de 8,2 % en juin grâce notamment aux actions chinoises, observe l'équipe de Recherche et de Stratégie de SPDR. En Asie émergente, bien que les rendements aient déjà retrouvés des niveaux robustes depuis les plus bas de la crise liée au Covid-19, certains facteurs pourraient venir contribuer à stimuler encore les rendements sur la zone dans les mois à venir. Le gérant évoque ainsi le contrôle du virus par la Chine, le soutien de la Banque centrale chinoise et une apparente détente sur le front commercial avec les Etats-Unis.D'autres pays présents dans l'indice MSCI EM Asia ont également connu un rebond dans leur activité, dont la Corée et l'Inde, ajoute SPDR.Selon le gérant si ces composantes régionales détaillées contribuent à la bonne tenue de l'indice MSCI EM Asia, sa répartition sectorielle joue également un rôle déterminant dans sa performance.En effet ajoute SPDR, le MSCI EM Asia est largement surpondéré sur les secteurs qui ont connu de bonnes performances tout au long de la crise.Et ces secteurs, tels que les technologies de l'information et la consommation discrétionnaire, pourraient rester des secteurs porteurs pour les investisseurs dans les mois qui viennent. Tous deux ont en effet vu la croissance prévue sur leurs bénéfices s'en sortir bien mieux que celles d'autres secteurs.