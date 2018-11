SPIE : Décryptage du palmarès du SRD à la clôture - Jeudi 8 novembre 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

SPIE ( +5,78% à 14,27 euros)Spie a terminé la séance sur une note positive dans le sillage de ses résultats sur neuf mois en progression. Ainsi le groupe a fait état d'un Ebitda de 251,1 millions d'euros, en hausse de 2,1%. La production s'élève à 4,771 milliards en progression de 11% (+11,5% à change constants), dont 2,4% en croissance organique. Concernant ses perspectives, Spie attend une "forte croissance" de sa production en 2018, à savoir une progression de la production de plus de 7% à taux de change constants et une marge d'Ebitda de 6% ou plus. S'agissant du dividende, le taux de distribution s'établira autour de 40% du résultat net ajusté part du groupe. ?