SQLI: activité en repli au troisième trimestre, mais objectifs annuels maintenus

SQLI a enregistré un chiffre d'affaires au troisière trimestre 2020 de 47,9 millions d'euros, en repli de 11,9% par rapport à la même période de 2019 (-14,3% à périmètre et taux de change constants). Le pôle Commerce & Experience, qui regroupe les activités d'agence digitale européenne, a réalisé un chiffre de 26,2 millions d'euros, en progression de 11% en données publiées et de 5,5% à données comparables. Le pôle Digital & Technology, qui regroupe les activités d'ESN en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 21,7 millions d'euros, contre 30,8 millions un an plus tôt.En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'élève à 158,2 millions d'euros, contre 177,4 millions un an plus tôt (-10,8% en données publiées et -13,6% en données comparables) avec une situation très contrastée : le pôle Commerce & Experience enregistre une progression de son chiffre d'affaires de 7,3% (+0,9% à données comparables), à 82 millions d'euros, alors que le pôle Digital & Technology voit ses ventes se contracter de 24,6%, à 76,2 millions d'euros.Le niveau d'activité à fin septembre étant conforme aux tendances anticipées pour la fin de l'exercice, SQLI a confirmé son objectif de réaliser un chiffre d'affaires annuel 2020 supérieur à 210 millions d'euros et un résultat opérationnel courant de plus de 6 millions d'euros.