Zurich (awp) - Le spécialiste de la maintenance aéronautique SR Technics étoffe son offre de services dans les composants, avec le lancement de la marque "Strade". Pilotée par Stephen Fer, la nouvelle unité fonctionnera de manière indépendante au sein du groupe zurichois, indique un communiqué diffusé lundi.

Strade proposera des services de vente, de location et d'échange de composants pour les modèles d'avions les plus répandus, à toute heure et tous les jours de la semaine.

