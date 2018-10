SR Technics fusionne avec FEAM Maintenance

Zurich (awp) - SR Technics fusionne avec son concurrent américain FEAM Maintenance. Les deux entreprises de maintenance aéronautique ont signé à cet effet un accord préliminaire (Memorandum of Understanding). L'opération, dont les détails financiers ne sont pas révélés, permet à la firme zurichoise contrôlée par le conglomérat chinois HNA d'étendre ses activités aux Etats-Unis.

Etabli à Miami, FEAM Maintenance dispose de près de 30 sites sur le territoire des Etats-Unis, précise vendredi SR Technics, propriété depuis juillet 2016 du conglomérat chinois HNA - actuellement en délicatesse financière. La fusion permet en outre aux deux partenaires d'offrir des prestations accrues à leurs clients globaux.

SR Technics pourra ainsi servir ses clients européens à partir des bases de FEAM Maintenance sur les aéroports américains, le partenaire d'outre-Atlantique du groupe zurichois pouvant en faire de même en Europe pour sa clientèle des Etats-Unis. Basé à l'aéroport de Zurich, SR Technics assure la maintenance pour quelque 500 compagnies aériennes.

Employant quelque 3000 salariés dans le monde, la société est active grâce à plusieurs bases, dont les plus importantes se trouvent en Grande-Bretagne, en Irlande et à Malte. En avril dernier, SR Technics a fait part de son intention de supprimer près de 300 emplois à son siège de Zurich sur les 1500 qu'il y compte, tout en assurant vouloir limiter le nombre de licenciements.

Propriétaire en difficulté

La restructuration concerne les services généraux de maintenance d'avions. SR Technics motive la réorganisation du fait des coûts élevés que génèrent ses activités helvétiques, la Suisse figurant au rang des sites économiques les plus chers de la planète. Visant à maintenir sa compétitivité, l'entreprise, une ancienne filiale du groupe failli Swissair, se voit contrainte de passer en revue l'ensemble de ses unités.

L'entreprise zurichoise, qui comptait encore 2300 collaborateurs à Zurich à l'été 2015, a déjà opéré plusieurs coupes au sein de son effectif ces trois dernières années.

Propriétaire de SR Technics, mais aussi des deux autres ex-filiales de Swissair Gategroup et Swissport, le conglomérat HNA est confronté à des échéances de remboursement qui alimentent les inquiétudes sur son endettement. Ces deux dernières années, le groupe, dont les investissements vont du secteur aérien aux banques en passant par l'immobilier, a procédé à des acquisitions à hauteur de 50 milliards de francs suisses.

HNA a ainsi acheté Ingram Micro pour environ six milliards de dollars. Le conglomérat chinois détient également une part de 10% dans le français Pierre & Vacances. Il est aussi actionnaire du groupe hôtelier Hilton Hotels Worldwide Holdings et de la banque allemande Deutsche Bank.

Rapports de propriété opaques

HNA se trouve dans le viseur des autorités chinoises et des banques en raison de son endettement élevé et de la structure opaque de ses rapports de propriété. Bank of America Merrill Lynch par exemple a cessé de faire des affaires avec le groupe. Après un examen approfondi, les banques UBS et Credit Suisse ainsi qu'américaine JPMorgan et japonaise Nomura ont estimé en revanche qu'il n'y avait aucune raison de ne pas traiter avec HNA.

vj/rp