SR Technics signe un accord d'approvisionnement en produits chimiques à Malte

Zurich (awp) - La filiale maltaise de SR Technics a signé un accord de consignation de produits chimiques avec le britannique Aerospheres UK. Le partenariat, dont les coutours financiers n'ont pas été divulgués, débute en septembre.

L'accord porte sur l'entreposage et la fourniture de peintures, adhésifs, produits d'étanchéité, nettoyants et lubrifiants nécessaires à la maintenance des avions. Tous les matériaux seront entreposés dans les installations de SR Technics à Malte, précise la société de maintenance aéronautique zurichoise mercredi.

"Ce nouveau partenariat va contribuer à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus efficace et plus performante", commente Mike Sigley, responsable de la chaîne d'approvisionnement de SR Technics Malta, cité dans le communiqué. Il permet à l'entreprise de continuer à réduire sa base de fournisseurs tout en diminuant les coûts opérationnels.

