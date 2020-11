SRI Syndicat des Régies Internet : Lancement de l'Observatoire de la Communication

C'est un grand pas vers la visibilité que la Filière Communication, accomplit avec ce double lancement : son site et le premier Observatoire de La Communication.

filiere-communication.org : toutes les informations sur la Filière

Le site tout d'abord permettra un accès en toute transparence à la Filière, à sa constitution, à ses membres, à sa gouvernance, et à ses actualités.

Dans sa V1, le site rappelle la mission, le périmètre, les parties prenantes (associations professionnelles et syndicats) de cette filière de service créée en 2016. Présidée par le Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire, et vice-présidée par la préfiguratrice de la filière, Mercedes Erra, elle est également placée sous la tutelle du Ministère de la Culture.

En 2019, la Filière a représenté 1,36% du PIB soit 33 Milliards € pour 231 815 emplois, auxquels il faut ajouter 0,8% de PIB induits soit 19 Milliards et 170 633 emplois induits. C'est donc un écosystème de 52 Milliards pour 402 448 emplois qui en dépend.

Propulsée au cœur des enjeux de transition, la Filière Communication travaille en ce moment intensément à la préparation des États Généraux de la Communication, qui auront lieu le 27 novembre 2020. C'est le moment qu'elle a choisi pour mettre en ligne, sur son site nouvellement créé, son premier Observatoire de la Communication.

À découvrir sur le site nouvellement créé de la Filière Communication, le premier Observatoire de la Communication.

Alors que la communication est un moteur essentiel de l'économie et un amplificateur du changement, il manquait à la Filière des données objectives et unifiées - donc comparables - sur l'ensemble de son périmètre, pour démontrer son impact macroéconomique sur la croissance, sa contribution à l'emploi et leurs évolutions. Or le besoin d'objectiver est en fait permanent, dans toutes les discussions sur le futur de notre secteur.

Avec L'Observatoire de la Communication, la Filière dispose enfin d'un outil en ligne, réactualisé régulièrement, qui fait un point complet sur l'activité du secteur et sa dynamique. Elle s'appuie pour cela sur l'expertise de SLPV analytics (dirigée par Antoine Moreau et Laurent Florès, consultants en data science), qui a donc produit une source de référence ouverte à tous les publics, rassemblant des indicateurs conjoncturels sur l'activité, des indicateurs structurels issus de la statistique publique et des données professionnelles. L'Observatoire relève un double défi : Mesurer l'activité des entreprises de la Filière ;

Mettre au point des indices économiques permettant de suivre la santé de ces entreprises, la valeur créée par les métiers de la communication au cours du temps, ainsi que la façon dont elles perçoivent leur dynamique à venir. Il se présente sous la forme de tableaux interactifs affichant les données sur différents périmètres : géographique, par secteur, par période. Ces données seront réactualisées chaque mois en fonction des data disponibles. Lorsque l'utilisateur fait passer sa souris sur chaque graphique, une infobulle s'affiche avec la source, la date de mise à jour et toutes les informations sur la série (valeur, période et type de série). L'indicateur de confiance remonte de 11 points en octobre L'indicateur de chiffre d'affaires s'affiche à -25% (Juil-Août 2020 vs Juil-Août 2019), accusant la crise qui frappe durement le secteur. Mais l'indice de confiance* d'octobre 2020 montre une remontée de 11 points par rapport au mois précédent et s'avère, bien que négatif (- 7.8), meilleur en France que dans l'ensemble de l'Union européenne (- 15.6). Il montre que la confiance revenait petit à petit dans les entreprises avant le second confinement, le point le plus bas ayant été atteint en mai 2020 (- 61.5).