SSGA lance le SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d'actifs de State Street Corporation, a annoncé le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF. Le fonds sera coté sur Xetra jeudi 16 aout et sur le LSE vendredi 17 aout. Il offrira une exposition au nouveau secteur des services de communication, redéfini par les indices S&P Dow Jones et MSCI suite à la révision annuelle de la structure du Global Industry Classification Standard (GICS) en novembre 2017.Le nouveau secteur des services de communication comprendra trois des cinq titres FAANG - Facebook, Netflix et le parent de Google, Alphabet -, comptant ainsi le plus grand nombre de ces titres de tous les secteurs du GICS. Sont également intégrées dans ce nouveau secteur des sociétés des télécommunications comme Verizon et AT&T et des sociétés des médias et du divertissement comme Comcast et Netflix, ce qui reflète ainsi mieux la manière dont nous communiquons et accédons aux divertissements aujourd'hui.State Street Global Advisors gère plus de 165 milliards de dollars dans les stratégies ETF sectorielles à l'échelle mondiale. Le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF porte à 30 fonds la gamme de SPDR ETF sectoriels UCITS de State Street Global Advisors, couvrant des expositions mondiales, américaines et européennes.