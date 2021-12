SSW-Trading admis comme participant au négoce de SIX

Zurich (awp) - Le courtier allemand SSW-Trading devient le nonante-quatrième participant au négoce de la Bourse suisse SIX. "Nous permettons toutes les formes de négoce, et nous souhaitons à notre nouveau membre des échanges fructueux sur notre Bourse", a déclaré Gregor Braun, directeur des ventes Suisse et Europe de SIX, cité dans un communiqué publié vendredi.

La maison SSW-Trading est basée dans la région de Hambourg et négocie principalement des actions et des fonds indicés (ETF), écrit SIX.

rq/lk