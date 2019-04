STALLERGENES GREER ENREGISTRE UNE CROISSANCE CONTINUE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER TRIMESTRE 2019

Regulatory News:

Stallergenes Greer (Paris:STAGR), laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, publie ce jour son chiffre d’affaires non audité pour le premier trimestre clos le 31 mars 2019.

Un chiffre d’affaires non audité en hausse de 11 % au premier trimestre 2019, porté par la bonne performance de ses principaux produits sur plusieurs marchés

Chiffres non audités à changes constants T1 2018 T1 2019 Var. (%) T1 2019 Var. (%) (en millions d’euros) (M€) % CA (M€) % CA (M€) % CA Europe du Sud 40,3 53% 44,8 53 % 11% 44,9 54 % 11 % Europe du Nord et Centrale 10,9 14% 12,4 15 % 14 % 12,3 15 % 13 % Marchés internationaux 3,9 5 % 5,0 6 % 28 % 5,1 6 % 28% États-Unis 21,1 28 % 22,5 26 % 7% 20,8 25 % -1 % Chiffre d'affaires 76,2 100 % 84,7 100 % 11% 83,0 100 % 9 % Produits sublinguaux 52,0 68 % 59,0 70 % 13 % Produits sous-cutanés 16,3 21 % 18 21 % 10 % Produits vétérinaires 2,0 3 % 2,4 3 % 20 % Autres produits 5,9 8 % 5,3 6 % -10 % Chiffre d'affaires 76,2 100 % 84,7 100 % 11 %

Chiffre d’affaires par région : Bonne performance en Europe du Sud (+ 11 %) et en Europe du Nord et Centrale (+ 14 %), et légère baisse de l’activité aux États-Unis à change constant (- 1 % ou + 7 % en publié)

La hausse de 11 % du chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport à la même période de l’exercice précédent est le fruit d’une croissance soutenue en Europe du Sud et en Europe du Nord et Centrale. Les effets de change ont eu un effet positif sur le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 aux États-Unis, où l’activité, exprimée en devise locale (USD), est en légère baisse (- 1 %) par rapport au 1er trimestre 2018.

Europe et International: La croissance du chiffre d’affaires de Stallergenes Greer est principalement due aux performances de Staloral et d’Oralair® en France. Le chiffre d’affaires est en croissance également en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne et en Slovaquie. La progression de l’activité sur les marchés internationaux (+ 28 %) est quant à elle essentiellement portée par la Russie et l’Australie.

États-Unis : Aux États-Unis, le chiffre d’affaires de Stallergenes Greer augmente de 7 % et atteint 22,5 millions d’euros au premier trimestre 2019, affichant une légère baisse de - 1 % à taux de change constants. Le groupe continue à renforcer son leadership sur le marché des extraits allergéniques dans ce pays tandis que les activités adjacentes connaissent un démarrage plus lent début 2019.

Chiffre d’affaires par catégorie : Poursuite de la croissance des produits sublinguaux (+13%)

Staloral est le principal moteur de la croissance de Stallergenes Greer au T1 2019, en particulier sur le marché français. De plus, le chiffre d’affaires d’Oralair est en hausse sur tous ses grands marchés de la zone Europe et International, mais affiche un démarrage plus lent aux États-Unis.

Produits sublinguaux : Au premier trimestre, le chiffre d’affaires des produits sublinguaux atteint 59,0 millions d’euros, soit une hausse de 13 % principalement portée par les gains de parts de marché de Staloral dans ses marchés prioritaires, comme la France. En parallèle, sur le segment des comprimés, la contraction du marché des graminées aux États-Unis a un effet négatif sur la performance d’Oralair dans ce pays.

Produits sous-cutanés : La Société enregistre au T1 2019 un chiffre d’affaires de 18,0 millions d’euros pour cette catégorie de produits, en augmentation de 10 % par rapport à celui enregistré au T1 2018 grâce à un effet de change USD / EUR favorable et malgré la rupture temporaire d’approvisionnement des produits sous-cutanés dans les marchés européens et internationaux. La Société poursuit ses importants investissements liés à la rénovation et à la modernisation de son site de production d’Antony.

Produits vétérinaires : Sur le premier trimestre, le chiffre d’affaires des produits vétérinaires ressort à 2,4 millions d’euros par rapport au T1 2018, en hausse de 20%, malgré une pression concurrentielle plus forte, des volumes écoulés plus importants et en raison du taux de change USD / EUR.

Autres produits : La catégorie Autres produits, qui comprend les produits de diagnostic et autres dispositifs médicaux, enregistre un chiffre d’affaires de 5,3 millions d’euros au premier trimestre 2019, en baisse de 10 % par rapport au T1 2018, principalement en raison d’un démarrage plus lent des activités non-stratégiques aux États-Unis.

OBJECTIFS 2019

La Société confirme ses objectifs pour l’exercice 2019, communiqués le 21 mars dernier, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 290 et 300 millions d’euros, et un EBITDA2 compris entre 50 et 60 millions d’euros.

CALENDRIER

Acquisition en numéraire recommandée de Stallergenes Greer plc par Ares Life Sciences I S.À.R.L. :

Assemblée de la Cour : 13 mai 2019 à 14h00 C.E.T. | Assemblée générale : 13 mai 2019 à 14h15 C.E.T.

Lieu : Maison de la Recherche, 54 rue de Varenne, 75 007 Paris, France

Assemblée Générale annuelle : 13 juin 2019 à 14h00 C.E.T.

Lieu : Maison de la Recherche, 54 rue de Varenne, 75 007 Paris, France

Résultats du premier semestre 2019 : le 29 août 2019

A PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC

Stallergenes Greer plc, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d’immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer plc est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Libellé : Stallergenes Greer

Code ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémonique : STAGR

Classification ICB : 4577

LEI : 213800CYVZA7GJQEME86

Marché : Marché réglementé d’Euronext Paris

Pour plus d’informations, veuillez consulter : http://www.stallergenesgreer.com.

Les informations financières présentées ci-dessus ne sont pas les états financiers du Groupe pour les périodes closes au 31 mars 2018 (non audités) et 2019 (non audités).

Ce document (y compris les informations qui y sont incorporées par référence), les déclarations verbales et les autres informations publiées par la Société contiennent des déclarations qui sont ou peuvent être prospectives ou qui expriment les convictions, les attentes, ou les estimations de la direction eu égard à la situation financière et/ou aux résultats des opérations et des activités de la Société. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie liée à la prospective, comme les mots « anticiper », « avoir pour objectif », « estimer », « s’attendre », « projeter », « évaluer », « prévoir », « planifier », l’expression de la probabilité, de l’opinion ou du futur, ou la négation de ces termes ou expressions, ou des variantes de ces termes ou expressions, ou une terminologie comparable indiquant les attentes ou les convictions concernant des évènements futurs, ou par le fait que ces affirmations ne concernent pas exclusivement des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes car elles concernent des évènements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le futur. Sans être exhaustifs, ces facteurs incluent des situations économiques et des conditions commerciales, y compris des aspects juridiques et d’évaluation des produits, les fluctuations des monnaies et de la demande, les changements réglementaires ou législatifs, les changements de la protection de la propriété intellectuelle, les changements des facteurs concurrentiels et d’autres risques inhérents aux secteurs dans lesquels la Société exploite ses activités. Ces facteurs et d’autres facteurs sont décrits plus en détail dans le rapport annuel 2018 de la Société publié le 21 mars 2019 sur le site internet de la Société, www.stallergenesgreer.com. Il est possible que les résultats réels s’écartent notablement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives, en raison de ces facteurs ou pour d’autres raisons. Aucune indication de la présente déclaration ne doit être interprétée comme une prévision de bénéfices. À l’exception des prescriptions de la législation applicable à l’abus de marché, à la cotation des sociétés sur un marché de valeurs, à l’information financière et à la transparence (notamment en vertu du Market Abuse Regulation, des UK Listing Rules et des Disclosure and Transparency Rules de la Financial Conduct Authority), ni la Société ni aucune autre personne n’assume une obligation quelconque de mettre à jour les déclarations prospectives ou d’informer qui que ce soit d’une telle mise à jour. Le lecteur doit cependant consulter toutes les divulgations supplémentaires que le Groupe peut faire dans tous les documents qu’il publie et/ou dépose. Tous les lecteurs, où qu’ils soient situés, doivent prendre note de ces divulgations. Par conséquent, aucune assurance ne peut être donnée qu’une attente particulière sera atteinte, et les investisseurs sont mis en garde contre la confiance excessive qu’ils pourraient accorder aux déclarations prospectives.

Le présent communiqué n’est pas une invitation à souscrire, acquérir ou céder des actions de la Société, au Royaume-Uni ou aux États-Unis ou en vertu de la loi sur les titres des États-Unis de 1933 (US Securities Act 1933) ou de tout pays.

1 Hors coûts non récurrents

2 Hors charges non-récurrentes

