STALLERGENES GREER PUBLIERA SES RÉSULTATS POUR LE PREMIER SEMESTRE DE 2018 LE 29 AOÛT 2018

Stallergenes Greer (Paris:STAGR), société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des allergies respiratoires, annonce ce jour qu’elle publiera ses résultats financiers pour le premier semestre de son exercice 2018 le 29 août 2018 après la clôture du marché. A cette occasion, la direction de la société tiendra le lendemain, 30 août 2018, une conférence téléphonique également accessible via le web à 10h30 Londres / 11h30 Paris / 5h30 Boston.

Les membres de la communauté financière peuvent accéder à la conférence téléphonique par l'intermédiaire du site web de la société, à l'adresse suivante : http://stallergenesgreer.com/financial-calendar-events. La conférence téléphonique sera accessible en direct au grand public via le lien suivant : https://edge.media-server.com/m6/go/STAGR_18HY. Il est demandé aux participants de se connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de s’inscrire, de télécharger et d’installer les éventuels logiciels audio nécessaires.

À PROPOS DE STALLERGENES GREER PLC

Stallergenes Greer plc, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni), est une société biopharmaceutique internationale, spécialisée dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de service d’immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer plc est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

INFORMATIONS BOURSIÈRES

Libellé : Stallergenes Greer

ISIN : GB00BZ21RF93 1 - Mnémonique : STAGR

Classification ICB : 4577

LEI : 213800CYVZA7GJQEME86

Marché : Marché réglementé Euronext Paris

Ce document (et d’autres informations auxquelles il fait référence), certains commentaires oraux et d’autres informations publiées par la Société comportent des déclarations qui sont ou peuvent être à caractère prospectif en ce qui concerne la situation financière et/ou les opérations de la Société. Ces déclarations peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, soit des verbes (à la forme positive ou négative) tels que « croire », « escompter », « s’attendre », « projeter », « estimé », « prévoir », « devrait », « planifier », « il se peut que », ou de toute variante de l’un quelconque de ces termes ou d’une terminologie comparable indiquant les attentes ou convictions concernant les événements à venir. Ces déclarations prévisionnelles intègrent les risques et incertitudes, car ceux-ci se rattachent aux événements et sont liés à des circonstances qui se produiront à l’avenir. Sans être exhaustifs, ces éléments s’entendent de la conjoncture et des situations tant économiques que commerciales, y compris des questions de droit, des points sur l’évaluation des produits, des fluctuations des devises et de la demande, de même que des évolutions intervenant dans les facteurs concurrentiels. Ces facteurs, ainsi que d’autres, sont présentés de façon plus approfondie dans le Rapport annuel 2017 de la Société, publié le 16 avril 2018 sur son site Internet www.stallergenesgreer.com. Les résultats réels peuvent être différents de ceux formulés dans les déclarations prévisionnelles, en raison de divers facteurs. Sauf dans la mesure exigée par le droit applicable, ni la Société ni aucune autre personne n’assume la moindre obligation relative à la mise à jour de ces déclarations prévisionnelles ou à l’avertissement de toute personne à cet égard.

