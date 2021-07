Le café bat des records, sur fond de vague de froid au brésil. Les prix de l’arabica ont bondi de près d'un tiers en juillet pour atteindre leur plus haut niveau depuis six ans. Starbucks, qui dévoile 7,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, annonce augmenter ses prix dans certaines régions et Nestlé devrait prendre cette évolution en compte dans ses prévisions.

