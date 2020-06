STARZPLAY disponible chez UPC

UPC est le premier fournisseur de télécommunications de Suisse à intégrer le service de streaming STARZPLAY, afin que ses clients, en particulier les amateurs de séries, bénéficient du complément idéal à l'offre de divertissement disponible jusque-là. STARZPLAY a déjà produit plusieurs séries célèbres telles que The Spanish Princess, Spartacus ou encore Hightown. L'offre sera maintenant élargie avec des séries exclusives telles que The Great et Normal People, qui ne seront disponibles en Suisse que sur STARZPLAY.

STARZPLAY, le service de streaming international de la chaîne TV américaine STARZ, propose une offre complète de films et séries TV, disponibles en exclusivité sur la plateforme. Les clients UPC ont accès à des milliers d'heures de contenus TV et à plus de 250 films, notamment la série The Great, avec Elle Fanning et Nicholas Hoult, dont la première a eu lieu récemment sur la plateforme de streaming.

STARZPLAY en exclusivité chez UPC

Le nouveau service de streaming est disponible sur la UPC TV Box et se trouve dans la rubrique « Films et séries », afin que les clients puissent y accéder directement à partir de leur menu TV. Et grâce au giga réseau de UPC, la meilleure qualité de streaming possible est assurée. Les contenus STARZPLAY peuvent bien entendu également être visionnés en déplacement, sur la UPC TV App.

« Nous souhaitons offrir ce qu'il y a de mieux à nos clients. C'est pourquoi nous étoffons en permanence notre offre de divertissement déjà bien fournie à l'aide de nombreuses chaînes TV supplémentaires et de contenus sportifs MySports exclusifs. Avec STARZPLAY, nous avons voulu faire plaisir à nos amateurs de séries TV exclusives. Et nous sommes de fait le seul fournisseur de télécommunications de Suisse à proposer cette plateforme ! », explique Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC.

De son côté, Superna Kalle, Executive Vice President, International Digital Networksde Starz, déclare : « En collaborant avec UPC, une entreprise leader en matière de divertissement proposant une expérience client de qualité, STARZPLAY peut développer sa présence dans le monde et faire découvrir son importante bibliothèque de films et séries à un large public en Suisse. »

Des séries primées et exclusives

Dès le début, la nouvelle série policière Hightown sera disponible. Mais les abonnés peuvent aussi se réjouir de l'arrivée de la série originale Starz intitulée Power Book II : Ghost, dans laquelle joue Mary J. Blige. D'autres contenus seront également disponibles, notamment la série d'horreur Castle Rock de Stephen King et J.J. Abrams, la série comico-dramatique Ramy et The Act, ainsi qu'un grand nombre de blockbusters.

Normal Peopledisponible dès juillet

En juillet, la nouvelle série Normal People arrivera en exclusivité sur STARZPLAY. Basée sur le roman éponyme de Sally Rooney, la série traite des relations complexes et tourmentées entre deux adolescents très différents, en Irlande.

À propos de l'offre STARZPLAY

Outre en langue originale anglaise, l'offre est disponible en allemand, français et italien avec les sous-titres correspondants. L'abonnement coûte CHF 6.90 par mois et peut être résilié chaque mois.

Séries phare actuellement disponibles en exclusivité

· Saison 3 de Killing Eve

· Saison 1 de Hightown

· Saison 2 de Castel Rock

· Years & Years

