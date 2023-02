STELLANTIS - LE PORTEFEUILLE DE BEV FERA PLUS QUE DOUBLER POUR ATTEINDRE 47 D'ICI LA FIN DE 2024, SOUTENANT L'OBJECTIF D'AVOIR PLUS DE 75 BEV DANS LE MONDE ET DES VENTES MONDIALES DE BEV DE 5 MILLIONS D'ICI 2030