STENTYS : Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec la société de bourse GILBERT DUPONT

Suite au projet de dissolution que la société STENTYS (Paris:STNT) va proposer à ses actionnaires, la société STENTYS met fin au contrat de liquidité conclu le 15 mai 2012 avec la société GILBERT DUPONT. Cette résiliation a pris effet le 31 juillet 2019 au soir.

A cette date du 31 juillet au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 18 742 titres STENTYS ;

- 7 104,19 € en espèces.

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 20 054 titres STENTYS ;

- 6 092,51 € en espèces.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190802005196/fr/