STENTYS : Bilan semestriel du contrat de liquidité conclu avec la société de bourse GILBERT DUPONT

Au titre du contrat de liquidité confié par la société STENTYS (Paris:STNT) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 20 054 titres STENTYS ;

- Solde en espèce du compte de liquidité : 6 092,51 €.

Au cours du 1er semestre 2019, il a été négocié un total de :

ACHAT 268 318 titres 133 720,71 € 870 transactions VENTE 278 689 titres 137 871,99 € 824 transactions

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 26 976 titres STENTYS ;

- Solde en espèce du compte de liquidité : 3 554,22 €.

Il est également rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 0 titres STENTYS ;

- Solde en espèce du compte de liquidité : 103 441,46 €.

