STENTYS : Information financière du 3ème trimestre 2019

Regulatory News:

STENTYS (Paris:STNT) (FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME), un groupe français spécialisé dans les technologies médicales pour la cardiologie interventionnelle, publie aujourd’hui son chiffre d’affaires trimestriel et son niveau de trésorerie consolidés au 30 septembre 2019.

Evolution du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

En milliers d’euros T3 2019 T3 2018 Var. % 9 mois 2019 9 mois 20181 Var. % Europe2 930 1 164 -20% 3 771 3 318 +14% Reste du monde 403 1 105 -63% 2 625 2 590 +1% Chiffre d’affaires total 1 333 2 269 -41% 6 396 5 908 +8%

Chiffres audités (sauf information pro forma)

En milliers d’euros T3 2019 T3 2018 Var. % 9 mois 2019 9 mois 20181 Var. % Stents 501 1 416 -65% 3 512 4 366 -20% Ballons et accessoires 832 853 -2% 2 884 1 543 +87% Chiffre d’affaires total 1 333 2 269 -41% 6 396 5 908 +8%

Chiffres audités

Au cours du 2ème trimestre 2018, STENTYS a finalisé l’acquisition de la société MINVASYS dont l’activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. De fait, les variations présentées sur les 9 premiers mois de l’année 2019 sont en partie dues à des périmètres de consolidation différents. L’information pro forma ci-dessous permet de donner une vision de l’évolution du chiffre d’affaires sur des bases comparables.

Evolution du chiffre d’affaires pro forma des neuf premiers mois de l’année 2019

En milliers d’euros 9 mois 2019 9 mois 2018 Pro forma3 Var. % Europe2 3 771 4 115 -8% Reste du monde 2 625 3 662 -28% Chiffre d’affaires total 6 396 7 777 -18%

Chiffres audités (sauf information pro forma)

En milliers d’euros 9 mois 2019 9 mois 2018 Pro forma3 Var. % Stents 3 512 4 972 -29% Ballons et accessoires 2 884 2 806 +3% Chiffre d’affaires total 6 396 7 777 -18%

Chiffres audités (sauf information pro forma)

Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’année 2019, le chiffre d’affaires du groupe ressort à 6,4 M€, soit une baisse de 18% par rapport aux 9 premiers mois de l’année 2018 (en pro forma1), fortement impacté par un 3ème trimestre 2019 en baisse de 41% par rapport à 2018.

Dans le cadre d’un processus de renouvellement de marquage CE, la société a reçu une demande des autorités de santé françaises, en date du 2 août 2019, faisant suite à l’annonce de son projet de dissolution et visant à suspendre la commercialisation de son stent Amazonia Sir dans le cadre d’une disposition réglementaire transitoire. Le 7 octobre 2019, la Société a été autorisé à reprendre la commercialisation de ce produit jusqu’au 8 janvier 2020. Les ventes du stent Amazonia Sir ont ainsi chuté de 89% au 3ème trimestre 2019.

Dans ce contexte, les problématiques d‘approvisionnement se sont fortement amplifiées au 3ème trimestre 2019, se traduisant par une chute des ventes du stent Xposition S de 55%. En revanche, les gammes de ballons coronaires de Minvasys affichent une croissance de +14% au cours 3ème trimestre 2019.

Position de trésorerie à 8,0 M€

La trésorerie du groupe s’élève à 8,0 M€ au 30 septembre 2019 contre 8,1 M€ au 30 juin 2019. Cette variation s’explique essentiellement par le contexte dans lequel évolue la Société, et notamment du fait d’encaissements de commandes payées comptant et d’une production limitée au troisième trimestre 2019.

Prochaines publications

La Société publiera ses comptes semestriels en valeur liquidative le lundi 14 octobre 2019.

Les prochaines étapes relatives au projet de dissolution de la Société seront présentées dans le communiqué du lundi 14 octobre 2019 présentant les comptes semestriels en valeur liquidative.

Assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2019

L’assemblée générale extraordinaire de STENTYS se tiendra le 21 octobre 2019 à 16h00 à l'hôtel Bedford situé 17 rue de l'arcade, 75008 Paris.

Les documents préparatoires à cette assemblée, dont le formulaire de vote par correspondance, sont disponibles sur le site web de la société www.stentys.com, rubrique Investisseurs / Assemblée générale.

Dans la mesure où vous seriez actionnaire de STENTYS et que vous souhaiteriez participer au vote des résolutions, vous pouvez :

voter via le portail web de votre banque, si cette dernière est adhérente à la plateforme VOTACCESS,

voter par correspondance, selon les modalités indiquées dans le Guide de participation présent sur le site web de STENTYS,

y assister personnellement, en demandant une carte d’admission.

Dans l’éventualité où le quorum ne serait pas atteint, l’assemblée générale sur 2nde convocation aurait lieu le 14 novembre 2019 et votre vote par correspondance resterait valable et comptabilisé.

À propos de STENTYS

Le groupe STENTYS développe et commercialise des solutions cardio-vasculaires peu invasives pour les besoins de la cardiologie interventionnelle. Sa large gamme de produits innovants, composée de stents actifs, de ballons coronaires et à élution médicamenteuse et d’accessoires cardiovasculaires, est commercialisée dans plus de 60 pays. Grâce à son produit phare, Xposition S, le stent auto-apposant qui s’adapte aux vaisseaux de diamètre variable et permet de traiter les pathologies artérielles complexes, et à son portefeuille de ballons et d’accessoires, STENTYS couvre l’ensemble des indications coronaires.

Plus d’informations sur www.stentys.com.

STENTYS est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT

Ce communiqué contient des déclarations prévisionnelles portant sur les activités de la Société et ses perspectives. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant la stratégie présente et future de la Société et l’environnement dans lequel elle évolue qui pourraient ne pas être exactes. Ces déclarations prévisionnelles reposent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres éléments qui pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent substantiellement des résultats, de la performance ou des réalisations énoncés ou sous-entendus par ces déclarations prévisionnelles. Ces éléments incluent, entre autres, les risques associés au développement et à la commercialisation des produits de la Société, l’acceptation par le marché des produits de la Société, sa faculté à gérer sa croissance, l’environnement compétitif relatif à son secteur d’activité et aux marchés dans lesquels elle évolue, sa faculté à faire respecter ses droits et à protéger ses brevets et les autres droits dont elle est propriétaire, les incertitudes liées à la procédure d’autorisation auprès de la U.S. FDA, le rythme de recrutement des patients pour le besoin des études cliniques plus lent que prévu, les résultats des études cliniques et d’autres facteurs, notamment, ceux décrits à la section 4 « Facteurs de risque » du document de référence 2016 de la Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084, telle que modifiée le cas échéant.

1 Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15. L’acquisition de la société Minvasys par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l’activité du groupe comme si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2018.

2 Allemagne, Italie, Suisse, Autriche, Pologne, Pays-Bas, France, Belgique, Grande Bretagne, Espagne, Grèce, Portugal et pays nordiques.

3 Chiffres pro forma non revus par les commissaires aux comptes, présentés selon la norme IFRS 15. L’acquisition de la société Minvasys par STENTYS a été finalisée le 30 avril 2018 et son activité est consolidée à partir du 1er mai 2018. Ces chiffres ont été calculés pour donner une vision comparable de l’activité du groupe comme si l’acquisition avait été réalisée au 1er janvier 2018.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191011005228/fr/